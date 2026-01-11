تاوانیگ دڵتەزن لە نەجەف.. دراوردن تەرم کەسیگ و دەسگیرکردن باندیگ دەسی لە کوشتنی بویە

شەفەق نيوز - نەجەف

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەجەف، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی توەنست تەرم هاوڵاتییگ درارێد کە وە غەدر کوشیاس، و تاوانکارەیل بگرێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هاوڵاتییگ وە لویلەی ئاسنین وەدەس باندیگ کوشیاس، کە ئەو باندە سێ کەس بوینە و سەرۆکیان کابرایگ (سەرتاشکەر) بویە، وتیش: تاوانەگە لەوەر ئەوە بویە کە قوربانیەگە نیاز فرووشتن ماڵەگەی خوەی داشتگە، و سەرۆک باندەگەیش لەناو ئەو ماڵە وە کرا نیشتیە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە تاوانکارەیل دویای کوشتن خاوەن ماڵەگە، پەنجەمووری کردنە گوایە ماڵەگە وەپییان فرووشتیە، و تەرمەگە وەناو جوو ئاویگ لەناوڕاس نەجەف فڕە دانە، وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و توومەتبارەیل دریانە دەس دادگا تا سزای خوەیان بوەن.