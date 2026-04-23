تاوانیگ دڵتەزن لە زیقار.. نەوەیگ داپیرەی خوەی ئەرا ٥ ملیۆن دینار کوشێد

2026-04-23T08:46:12+00:00

شەفەق نیوز- زیقار

‏پۆلیس زیقار لە باشوور عراق، ئمڕوو پەردە لەبان تاوان کوشتن تەمومژاوی ژنیگ وەتەمەن لە قەزای ئیسلاح لە پارێزگاکە لاورد، و دووپاتکرد  نەوەگەی دەسگیر کریاگە و چگەسە ژیر تاوان کوشتنی دویای ئەوە ک داپیرەی رازی نەویە پویل وەپی بەێد.

‏پۆلیس لە بەیانییگ  رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ک زانیاری لەباوەت تاوان کوشتن ژنیگ لەناو ماڵ خوەی لە قەزای ئیسلاح رەسیە، و هەر زوی فەرماندەی پۆلیس زیقار لیوا نەجاح یاسر کازم عابدی فەرمان دا وە دروسکردن تیمیگ کار وە سەرۆکایەتی وەڕێوەبەر دژە تاوان  و بەشداری ئەفسەرەیل لێکۆڵینەوە و مەفارەزەیل زانیاری.

‏وتیش، تیمەگە لە ماوەیگ کەم توەنستن  تاوانکارەگە دیاری بکەن، و وە رەزامەنی دادوەر دەسگیرکردن تۆمەتبار (م.س.م) لە داڵگبووی 2004 ئەنجام دریا  دان وە ئەنجامدان تاوانەگە نا.

‏وەپەی دانوەپینانەگە، توومەتبارەگە سەعات هەفت شەوەکی چگەس ئەرا ماڵ داپیرەی لە قەزای ئیسلاح و داوای بڕ پەنج ملیۆن دینار عراقی لەلی کردگە، باوجی ژنەگە رازی نەویە، ئەویش وە چشت تیژیگ کوشتگەسی و تفەنگیگ "کڵاشینکۆف" دزیە.

‏پۆلیس دووپات کرد  قسەیل توومەتبارەگە وە شێوەی قەزایی پەسەن کریانە و ئاشکراکردن بەڵگەیێ ئەنجامگە وەگەرد دانوەپینانەیل یەکانگیربوی، لە خود وەخت دادوەر لێکۆڵینەوە بڕیار دا وەپای مادەی 406 لە یاسای سزایەیل دسوسربکرێد ئەرای تەواوکردن لێکۆڵینەوەگە وە شێوەی یاسایی.

