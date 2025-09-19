تاوانیگ دڵتەزن لە بەغداد.. سێ برا ئامووزای خوەیان وە چەقوو کوشن

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ لە ناحیەی رەشید باشوور بەغدای پایتەخت وە دەس سێ برا لە کەسوکارەیلی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ خیزانی مدووەیلی نەزانیاس، هیشت سێ برا وە چەک چەرمگ پەلامار ئامووزای خوەیان بیەن، دیاری کرد کە ئەو سێ برا وە چەقوو دان لە چەن شوینیگ لە لەشی، کە دەسوەجی گیانی لەدەسدا.

وتیش: بکوشەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە، و هیزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن و دەسکردنە وەشوینکەفتن تاوانکارەیل.