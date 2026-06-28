‏تاوانەگەی بەسرە.. نامەیگ ساختە بكوشەگە ئاشکرا کەێد و پۆلیس برای قوربانییەگە دەسگیر کەێد

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏فەرماندەیی پۆلیس بەسرە، ئمڕوو یەکشەممە، هویردەکاریی تاوانیگ کوشتن گوماناوی لە قەزای زوبێر ئاشکرا کەێد، ئەوەیش دوای لێکۆڵینەوەی هویرد کە وەی دواییە بویە هووکار دەسگیرکردن برای قوربانییەگە، کە هەوڵ دایە دەزگایەیل ئەمنی بخەڵەتنێد وە نامەیگ کە نیشان دەید مردنەگە لە ئەنجام رووداویگ تلانن بویە.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانسی شەفەق نیوز وت: برای قوربانییەگە لە هەشتەمین رووژ ئێ مانگە خەوەر لە دیارنەمان براگەی دایە، تا ئەوەگ دویەکە، لاشەی هەڵکفیاگی لە ناوچەی پەترۆ لە قەزای زوبێر پەیا کریا.

‏وتیش، تیمەیل لێکۆڵینەوە لە نزیک تەرمەگە نامەیگ پەیا کردن کە لەناوی راگەیانیە گوایە قوربانیەگە تویش رویداو تلانن بویە وەگەرد داوای وەخشین کردن، جویر تەقەلایگ تا لایەنەیل پەیوەنیدار باوەڕبکەن تویش رویداویگ بویە.

‏ ئاشکرایکرد، لێکۆڵینەوەیل تەکنیکی، و هاوشێوەییکردن نامەگە وە خەت دەس ئەو کەسە کە هەواڵەگە دایە، دەرکەفت کە جویر یەکن، ئەوەیش شک و گومانەیل زیاتر کرد و ری وە ئاشکراکردن راسیەگە خوەش کرد.

‏دیاریکرد، لێکۆڵینەوەیل بوونە هووکار دەسگیرکردن برای قوربانییەگە، کە دان وە ئەنجامداین تاوانەگە دانایە " کە لەوەر وەردەوەردەی خێزانی بویە، و هێزەیل ئەمنی توەنستن ئەو چەکە پەیا بکەن کە لە تاوانەگە وەکار هاتیە.

‏فەرماندەیی پۆلیس دووپات کرد لە گردنەوەر رێوشوێنەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە و کلکردنی ئەرا دادگا، و دەسخوەشی لە هەوڵەیل تیمەیل دژە تاوان کرد ئەرا خێرایی ئاشکراکردن تاوانەگە و هویردی لێکۆڵینەوەیل.

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