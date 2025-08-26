تاسیان لەناو ئەندامەیل ئەمنی لە ئەنجام هیزگردن ئاگر لەناو سەربازگەیگ لە بەغداد

شەفەق نيوز - بەغداد

چوار ئەندام لە هیزەیل پولیس فیدڕاڵی، ئمڕوو سێشەممە، تویش تاسیان هاتن، لەوەر هیزگردن ئاگریگ لەناو سەربازگەی سەقر لە باشوور بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو چوار کەسە کە تویش تاسیان هاتنە ئەرا خەسەخانە بریان.

دیاری کرد کە رویداوەگە لە ئەنجام هیزگردن ئاگریگ لەناو بڕیگ لە کەڕەڤانەیل لەناو وەڕیەوبەرایەتی "ميرە" سەروە پولیس فیدڕاڵی لەناو سەربازگەی سەقر لە بەغداد بویە.