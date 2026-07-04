بەندەرەیل عراق: بەندەر بەسرە پيشوازی لە دۊەمین نەفهەڵگر لە ماوەی 24 سەعات لەڕی گەروو هورمز کەێد

شەفەق نیوز - بەسرە

سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای گشتی بەندەرەیل عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەرداد لە رەسین بارهەڵگر نەفتی گەپ (Barbados Prosperity) ئەرا بەندەر بەسرەی نەفتی، کە بڕیارە وە بڕ دوو ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو بار بکریەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئی بارهەڵگرە دۊەمینە کە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە لە بەندەرەگە لەنگەر خەێد، دۊای رەسین بارهەڵگر (Kuwait Prosperity) لە وەختیگ زۊتر.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە چەوڕی کریەێد دوو بارهەڵگر نەفتی ترەک لە ماوەی سەعاتەیل ئایندە بڕەسن، دۊای ئەوەگ لە گەروو هورمز رەد بۊنە و وەرەو بەندەرەیل عراقی چگنە، دووپاتیش کرد کە جۊلەی دەریاوانی ئەرا پرۆسەیل هەناردەکردن و بارکردن وە نەرمی فرەیگ و وەپای خشتە وەختەیل دیاریکریاگ وەڕیەو چن.