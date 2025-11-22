بینتاگۆن گریەبەسیگ 252 مليۆن دۆلاری راگەینێد ئەرا پاڵپشتی بەرنامەی فرۆکەیل "ئێف-16"ی عراقی

شەفق نيوز- واشینتۆن

وەزارەت وەرگری ئەمریکا (بینتاگۆن) ئمڕوو شەممە، راگەیان کە گریەبەسی نوویگ دریا وە کۆمپانیای "ڤيكترۆس سيستمز" (Vectrus Systems LLC) وە زیاتر لە تجاوزت 252 مليۆن دۆلار، ئەرا پیشکەشکردن پاڵپشتیکردن لۆجیکی و ئەمنی ئەرا بەرنامەی فرۆکەیل "ئێف-16" لە عراق.

بینتاگۆن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو گریەبەسیە کە رەسێدە (252,050,925 دۆلار) کە خەرجی فیوس و رسوومەیلی چەسپیاس، و خوازێد خزمەتگوزارییەیل وەکارخاستن پلاتفۆرم دابین بکەێد، و پشتگیریکردن ژیان لە خوەراک و خزمەتەیل سەرەکی و خزمەتەیل ئەمنی.

دیاری کرد کە کارەیل ئی گریەبەسیە لە سەربازگەی ئاسمانی شەهید عەمید عەلی فلەیح (بەش عراقی لە سەربازگەی بەلەد) جیوەجی کریەێد، و مەزەنە هەس ل 24 سیبتەمبەبر 2026 تەواو بوود.

وەزارەتەگە وتیش: ئی گریەبەسیە لەناو فرووشەیل سەربازی بیگانە (FMS) تیەێد ئەرا عراق وەبی کەمەوکردن رکابەری، و نزیکەی 124 مليۆن دولار (123,994,954 دۆلار) لە پەیا فرووشەیل سەربازی بیگانە لە واژووکردن گریەبەسیەگە ئەرای دیاری کریا.