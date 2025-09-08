بەڵگەنامە.. ناو ئەو 86 باڵیوز عراقیە کە وەلایەن سەرۆک کۆمار پەسەن کریا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

ئاژانس شەفەق نیوز، وە بەڵگەو ناو ئەو (86) باڵیۆزە بڵاوکەێد کە سەرۆک کۆمار عەبدوللەتیف جەمال رەشید پەسەنی کردیە، وەگەردیا بەڵگەنامەیل واژووکریاگ لە بڕوار هەفت ئەیلوول گرێدەخوەی.

رووژ یەکشەممە، دادگای باڵای فیدراڵی دۆسیەی ئەو باڵیۆزەیلە کە وەلایەن حکومەت عراقەوە کاندیدکریابوین، تاوتوێ کرد و بڕیاردا دانیشتنەگە ئەرا 21 ئێ مانگە دوابخرێد ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل، یەیش هاوکاتە وەرد پەسەنکردن سەرۆک کۆمار ئەرا دانان 86 باڵیۆز جویر وەجبەی یەکەم.

پرسەگە چوودەو ئەرا دەنگدان 26 ئاب ئەنجوومەن نوێنەرەیل لەبان لیست باڵیۆزەیل، لە دویای مشتومڕ فراوانیگ تەحەدای پەرلەمان ئەرا دادگای فیدراڵی لەباوەت وە یاسایی بوین دانیشتنەگە و وەرنەگردن سیڤی کاندیدەیل.