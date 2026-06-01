بەغدا وە چوار خوەیکوشتن شەوەکیەو کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن چوار حالەت خوەیکوشتن لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت، کە دوو کووڕ و دوو دویەت ئەنجامیدانە، لایەاەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت گەنجیگ لە داڵگبوی 2010 لەری پەت هەڵواسیایگ خوەیکوشتیە لەنوماڵیان لە کویچەی قاهیرە، دیاریکرد وەپای زانیاری سەرەتایەیل بار دەروینی شەکەت بویە و بیماری دەروینی داشتیە.
وتیش؛ دویەتیگ لەداڵگبوی 2002 خوەی هەڵواسیە لەری وەکرهاوردن سەرپووش ژنانە هەڵواسیاگ وە پەنکەی ناو ماڵیان لە ناوچەی سەعالبە، دیاریکرد وەپیا زانیاری سەرەتایەیل پەستان دەروینی وەبانی بویە.
لەرویداویگ جیا، سەرچەوەگە دووپاتکرد، دویەت لەداڵگبوی 2008 لەری سەرپووش هەڵواسیایگ لەناو وتاق ماڵەگە لەناوچەی ئەمین دویەم خوەی کوشت، دیاریکرد وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە وە مدوو ئەنجام نەداین تاقیکردنەوەیل وەزاری بویە.
دوارە لە ناوچەی ئەمین دویەم حالەت خوەیکوشتن گەنج ترەک لەداڵگبوی 2012 توومارکریا کە لەری پەت هەڵواسیایگ لەناو وتاق خوەی کوشتیە، وەپای سەرچەوەگە.
سەرچەوەگە دووپاتکرد، هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە هەر چوار رویداوەگە وازکردن ئەرا هویردەکاری و بارودۆخ رویدانیان.