‏بەغدا وە چوار خوەیکوشتن شەوەکیەو کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن چوار حالەت خوەیکوشتن لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت، کە دوو کووڕ و دوو دویەت ئەنجامیدانە، لایەاەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت گەنجیگ لە داڵگبوی 2010 لەری پەت هەڵواسیایگ خوەیکوشتیە لەنوماڵیان لە کویچەی قاهیرە، دیاریکرد وەپای زانیاری سەرەتایەیل بار دەروینی شەکەت بویە و بیماری دەروینی داشتیە.

‏وتیش؛ دویەتیگ لەداڵگبوی 2002 خوەی هەڵواسیە لەری وەکرهاوردن سەرپووش ژنانە هەڵواسیاگ وە پەنکەی ناو ماڵیان لە ناوچەی سەعالبە، دیاریکرد وەپیا زانیاری سەرەتایەیل پەستان دەروینی وەبانی بویە.

‏لەرویداویگ جیا، سەرچەوەگە دووپاتکرد، دویەت لەداڵگبوی 2008 لەری سەرپووش هەڵواسیایگ لەناو وتاق ماڵەگە لەناوچەی ئەمین دویەم خوەی کوشت، دیاریکرد وەپای زانیاری سەرەتایەیل رویداوەگە وە مدوو ئەنجام نەداین تاقیکردنەوەیل وەزاری بویە.

‏دوارە لە ناوچەی ئەمین دویەم حالەت خوەیکوشتن گەنج ترەک لەداڵگبوی 2012 توومارکریا کە لەری پەت هەڵواسیایگ لەناو وتاق خوەی کوشتیە، وەپای سەرچەوەگە.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە هەر چوار رویداوەگە وازکردن ئەرا هویردەکاری و بارودۆخ رویدانیان.

