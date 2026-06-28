بەغدا و هەولێر دووپات لە یەکخستن تەقەلایەیل ئەرا پەرەپیدان کەرت تەندروسی کەن

شەفەق نیوز - بەغدا

عەبدولحسێن موسەوی، وەزیر تەندروسی فیدراڵی، و سامان بەرزنجی، وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کردن لەبان گرنگی یەکخستن تەقەلایەیل و خەسەوکردن هاریکاری لەناوەین هەردوگ لایەن ئەرا پەرەپیدان کەرت تەندروسی و بەرزەوکردن خزمەتگوزارییە پزیشکییە پیشکەشکریاگەیل ئەرا هاووڵاتییەیل لە گشت عراق.

وەزارەت تەندروسی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە موسەوی لە بارەگای وەزارەتەگە پیشوازی لە وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان و شاند یاوەری کرد، وە ئامادەبۊن سەرۆک نوێنەرایەتی هەرێم کوردستان لە بەغدا فارس عیسا، وەگەرد تیم پیشکەفتگ لە هەردوگ وەزارەت تەندروسی فیدراڵی و هەرێم، ئەرا باسکردن لە رییەیل خەسەوکردن هاوکاری و هەماهەنگی لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

لە دیدارەگە، بەرزنجی پیرووزبایی خوەی پیشکەش وە موسەوی کرد وە بوونەی وەرگردن ئەرکەیل پۆستەگەی

جویر وەزیر تەندروسی، و ئومید سەرکەفتن ئەرای خوازێد لە جیوەجیکردن ئەرکەیلی، و دووپات کرد لەبان رکداری وەزارەت تەندروسی هەرێم لەبان خەسەوکردن هاوکاری و هەماهەنگی وەگەرد وەزارەت تەندروسی فیدراڵی وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە پەرەپیدان سیستەم تەندروسی لە عراق.

لەلای خوەیەو، موسەوی پیشوازی وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان و شاند یاوەری کرد، و سوپاس خوەی ئەرا ئی سەردانە کرد، و دووپات کرد کە وەزارەتەگە گرنگییگ گەورا دەێدە خەسەوکردن هاوبەشی و تەواوکاری وەگەرد وەزارەت تەندروسی هەرێم.

وەزیر تەندروسی فیدراڵی دووپاتی کرد لەبان ئەوە کە یەکخستن تەقەلایەیل و تەواوکاری رۆڵەیل لە جیوەجیکردن بەرنامە تەندروسییەیل و پەرەپیدان خزمەتگوزارییە پزیشکییەیل وە گرنگی ئەژمار کریەن، وە شیوەیگ کە مسۆگەر پیشکەشکردن خاسترین ئاستەیل چەودیاری تەندروسی ئەرا هاووڵاتییەیل لە جۊراجۊر ناوچەیل وڵاتەگە بکەێد.