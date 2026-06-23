بەغدا.. وەرگیری شارستانس ئاگریگ لە بینایگ بازرگانی کپەوکەێد 6کەس رزگارکەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا تیمەل ئاگرکپەوکردن توەنستن ئاگریگ کپەوبکەن کە لەناو بینایگ بازرگانی لە جادەی فەلەستین خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت هیزگردیە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز و، کارەیل سەرەوکردن لە شوین ئاگرەگە وەردەوامە کە لە نهۆم چوار بیناگە هیزگردبوی، وەرجە ئەوەگ فراوانەو بوود و بڕەسێدە بان، لە ئەنجام دوو مۆلیدەی کارەبا و ئەماریگ سزەمەنی گاز وە بڕ 5000 لتر سزیا.
وتیش، تیمیگ وەرگیری شارستانس سەرکەفتی بوین لە رزگارکردن شەش کەس کە لەناو بینایەگە گیرکردبوین، کە چواریان هاوڵاتی عراقی و دوانیان خاوەن ناسنامەی بیانس بوین.
وەپای وشکنینەیل سەرەتایی پسپۆر بەڵگە تاوانەیل، ئاگرەگە لە ئەنجام کارەبا لە بۆرد ناو بینایەگە هیزگردیە، بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر.