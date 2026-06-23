‏بەغدا.. وەرگیری شارستانس ئاگریگ لە بینایگ بازرگانی کپەوکەێد 6کەس رزگارکەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا تیمەل ئاگرکپەوکردن توەنستن ئاگریگ کپەوبکەن کە لەناو بینایگ بازرگانی لە جادەی فەلەستین خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت هیزگردیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز و، کارەیل سەرەوکردن لە شوین ئاگرەگە وەردەوامە کە لە نهۆم چوار بیناگە هیزگردبوی، وەرجە ئەوەگ فراوانەو بوود و بڕەسێدە بان، لە ئەنجام دوو مۆلیدەی کارەبا و ئەماریگ سزەمەنی گاز وە بڕ 5000 لتر سزیا.

‏وتیش، تیمیگ وەرگیری شارستانس سەرکەفتی بوین لە رزگارکردن شەش کەس کە لەناو بینایەگە گیرکردبوین، کە چواریان هاوڵاتی عراقی و دوانیان خاوەن ناسنامەی بیانس بوین.

‏وەپای وشکنینەیل سەرەتایی پسپۆر بەڵگە تاوانەیل، ئاگرەگە لە ئەنجام کارەبا لە بۆرد ناو بینایەگە هیزگردیە، بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر.

‏

‏