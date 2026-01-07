‏بەغدا و دیالە.. کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگتر وە جەنگ و مەرافە و مردن دویەتیگ وە هیزگردن سۆپا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/دیالە

‏سەچەوەگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ لە مەرافەیگ و مردن دویەتیگ لە ئەنجام سزیان سەختیگ لە دوو رویدا، جیا لە ناوچە جیاوازەیل بەغدا و دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەرافەگە لەناوەین شمارە کەسیگ دروسبویە لەناوچەی جەمیلە، خوەرهەڵات بەغدا، لە ئەنجام کەسیگ کوشیا یەکیگیش زەخمداربوی لە ری وەکارهاوردن چەک سووک".

‏وتیش، "هێزە ئەمنیەیل رەسینەس شوین رویداوەگە و دەکردنە وە لێکۆڵینەو لە و کەسەسلە هووکار رویداوەگە بوین و دەسگیرکردنیان".

‏لە رویداویگ جیا، سەرچەوە ئەمنی ترەک خەوەردا، "دویەتیگ 15 ساڵان کە خوەنەوار قۆناغ ناوەندیە، گیان لەدەسدا وە مدوو زەخدای سەختیگ وە هیزگردن ئاگر لە سۆپای نەفتی لەناوماڵیان لە نایەی بەهروز باشوور شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە".

