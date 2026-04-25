بەغدا و دیالە.. فریاکەفتن ئاوی دوو تەرم درارن لەناویان پیایگ ئاینی هەس
شەفەق نيوز- بەغداد/ دیالە
دەسەڵاتدارەیل ئەمنی عراقی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە دراوردن دوو تەرم لە دوو رویداو جیاواز لە بەغدا و دیالە.
فەرماندەیی پۆلیس رەسافە لە بەیاننامەیگ راگەیان، مەلەوانەیل فریاکەفتن دەریایی تەرمیگ لەناو چەم پیەڵ دیالە دراوردن لەدویای چوار رووژ لە مینەکردنی، دووپاتکرد رێکارەیل یاسایی وەرگرێد ئەرا رادەسکردنی وە کەسوکارەگەی.
لەباوەتیگ پەیوەنیدار، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرد، مەلەوانەیل پۆلیس دەریاوانی لە دیالە تەرم پیایگ ئاینی (ئیمام و وتاربێژ مزگەفت سەبتین، ناسریاگ وە ئەبوو نور زهێری) پەیاکردن لە ناوچەی سدوور لە بەعقوبە، لەدویای خنکیانی لە گەشتیکردن سەیرانکردن، دیاریکرد تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس لێکۆڵینەوە ئەرای وازکریا.