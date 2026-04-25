‏بەغدا و دیالە.. فریاکەفتن ئاوی دوو تەرم درارن لەناویان پیایگ ئاینی هەس

شەفەق نيوز- بەغداد/ دیالە

‏دەسەڵاتدارەیل ئەمنی عراقی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە دراوردن دوو تەرم لە دوو رویداو جیاواز لە بەغدا و دیالە.

‏فەرماندەیی پۆلیس رەسافە لە بەیاننامەیگ راگەیان، مەلەوانەیل فریاکەفتن دەریایی تەرمیگ لەناو چەم پیەڵ دیالە دراوردن لەدویای چوار رووژ لە مینەکردنی، دووپاتکرد رێکارەیل یاسایی وەرگرێد ئەرا رادەسکردنی وە کەسوکارەگەی.

‏لەباوەتیگ پەیوەنیدار، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرد، مەلەوانەیل پۆلیس دەریاوانی لە دیالە تەرم پیایگ ئاینی (ئیمام و وتاربێژ مزگەفت سەبتین، ناسریاگ وە ئەبوو نور زهێری) پەیاکردن لە ناوچەی سدوور لە بەعقوبە، لەدویای خنکیانی لە گەشتیکردن سەیرانکردن، دیاریکرد تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس لێکۆڵینەوە ئەرای وازکریا.

