‏بەغدا.. هیزگردن دوو ئاگر لەناو ئەمارەیل یەكیگیان هن حەشدە

2026-05-25T15:49:17+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کپەوکردن دوو ئاگر ل بەغدای پایتەخت وەبی زەخمداری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس  شەفەق نیوز وت: " تیم وەرگیری شارستانی رویوەروی هیزگردن ئاگریگ بوینە کە لەناو ئەماریگ هیزگردیە ئەرا ئەمارکردن کەرەستەیل ناوماڵە وەکارهاوریاس کە لە مادەی ساندویچ پەنەڵ دروسکریانە، لەناوچەی بەغداد جەدیدە"ٚ.

‏وتیش؛ "رویداوەگە کونترۆل کریاس، وەبی زەخمداری".

‏لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە راگەیان "تیمیگ وەرگیری شارستانی رویداو هیزگردن ئاگریگ کپەوکردنە لەناو کەرەڤانیگ کە لە سەندەویچ پەنەڵ دروسکریاس هن سەرۆک ئەرکان حەشد شەعبیە لە جادەی ئەبو نەواس".

‏وتیش "رویداوەگە نەویەسە مدوو زەخمداری، وەپای زانیاریەیل هووکار رویداوەگە شۆرت کارەبایی بوی".

