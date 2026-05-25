بەغدا.. هیزگردن دوو ئاگر لەناو ئەمارەیل یەكیگیان هن حەشدە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کپەوکردن دوو ئاگر ل بەغدای پایتەخت وەبی زەخمداری.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: " تیم وەرگیری شارستانی رویوەروی هیزگردن ئاگریگ بوینە کە لەناو ئەماریگ هیزگردیە ئەرا ئەمارکردن کەرەستەیل ناوماڵە وەکارهاوریاس کە لە مادەی ساندویچ پەنەڵ دروسکریانە، لەناوچەی بەغداد جەدیدە"ٚ.
وتیش؛ "رویداوەگە کونترۆل کریاس، وەبی زەخمداری".
لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە راگەیان "تیمیگ وەرگیری شارستانی رویداو هیزگردن ئاگریگ کپەوکردنە لەناو کەرەڤانیگ کە لە سەندەویچ پەنەڵ دروسکریاس هن سەرۆک ئەرکان حەشد شەعبیە لە جادەی ئەبو نەواس".
وتیش "رویداوەگە نەویەسە مدوو زەخمداری، وەپای زانیاریەیل هووکار رویداوەگە شۆرت کارەبایی بوی".