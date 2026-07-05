بەغدا.. مەرگ کراکاریگ ئیرانی وە تەقیان تانکی کارگەی قیل و یەکیگ عراقی وە شۆرت کارەبایی

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو یەکشەممە، بەغدای پایتەخت، دوو رویداو جیاجیا توومار کرد کە گیان لەدەسداین دوو کەس لەشۊن خوەیان هیشتن، یەکیگیان کراکاریگ بیگانەس کە لەوەر گرفتریگ هونەری لە دامەزراوەیگ پیشەسازی گیان لەدەسدا، و ئەوەکەی ترەکیش لەوەر رویداویگ شۆرت کارەبایی لەناو ماڵیگ گیان لەدەسدا.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە رویداو یەکەمەگە لە قەزای نەهرەوان (باشوور خوەرەڵات بەغدا) رویداگە، کە لەناوی بەرزەوبۊن تون لە گەرما و پەستان بۊە هوکار تەقیان دەمگر نانکی گەپیگ کە ئەرا پاڵاوتەکردن مادە ئۆکسیدەیل (نەفت خاو) لەناو یەکیگ لە کارگەیل قیل نریاس؛ و رویداوەگە بۊە هوکار کەفتن قەپاغە قورسەگە لەبان "کەرەڤانیگ" نزیک لە کارگەگە، کە یەیش بۊە هوکار مەرگ ئاشکەر کارگەگە، کە هەڵگر رەگەزنامەی ئیرانییە، و لە وەخت رویداوەگە لەناو کەرەڤانەگە بۊە.

لە رویداویگ جیا، سەرچەوەگە زیای کرد کە ناوچەی بەغداد جەدیدە (خوەرەڵات پایتەخت) مەرگ کراکاریگ وەخوەی دی لەوەر تۊشبۊنی وە شۆرتیگ کارەبایی لەپڕ لە وەخت ئەنجامداین کارەیل خاسەوکردن لەناو یەکیگ لە ماڵەیل نیشتەجیبۊن.

سەرچەوەگە دووپات کرد کە هیزیگ ئەمنی وەرەو شوین رویداو دۊەمەگە چگە، و دەسوەسەر خاوەن ماڵەگە کردنە و ئەرا بنکەی پەیوەندیدار بردنەسەی ئەرا جیوەجیکردن رێکارە بنەڕەتی و یاساییەیل ئەرا زانستن مدووەیل مەرگەگە.