بەغدا.. مردن مناڵیگ و تلانن ژنیگ و کوورپەگەی و وەرگیری سەرەخوەشی وە مردن ئەفسەریگ کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
بەغدای پایتەخت، ئمڕوو چوارشەممە، رویداوەیل جاوازیگ وەخوەی دی هەر لە زەخمدار ژنیگ وەرد کوورپەگەی وە سەختی و مردن مناڵیگ و وەزارەت وەرگیری سەرەخوەشی وە مردن ئەفسەریگ وە پلەی عەمید راگەیان.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لەداڵگبوی ساڵ 1977 و مناڵیگ لەداڵگبوی ساڵ 2024، شەوەکی ئمڕوو تویش رویداویگ تلانن بوین وە ماشینیگ تون لە نزیک چگنە ناو شار بەسمايە لە باشوور خوەرهەڵات بەغداد.
سەرچەوەگە وتیش، زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان تا چارەسەریان بکریەد، و رانندەی ماشینەگە دەسگیر کریا و ریوشوونەیل یاسایی وەبانیا جیوەجی کریەێد.
لەرویداویگ ترەک سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە مردن مناڵیگ لەداڵگبوی 2014 وە مدوو کەفتنە وە مەنهۆڵیگ وە قویلی سێ مەتر لەناوچەی حەمیدیە خوەرهەڵات بەغدا.
لە رویداویگ جیا، وەزارەت وەرگری لە بەیاننامەیگ، پرسە و سەرەخوەشی خوەی ئەرا کووچ دوایی یاریدەدەر کۆلێژ سەربازی چوارەم، عەمید "عەلا فەوزی" راگەیان، ک وە هووکار رویداویگ "دڵتەزن" گیان لە دەس دایە. وەزارەتەگە دووپات کرد رەحمەتی وە دڵسووزی لە جیوەجیکردن ئەرکەیلی ناسریاوێد.
لە کەرکووکیش، ئمڕوو سێ کەس زەخمداربوین وە رویداویگ هاتوچو لەو بان ری کەرکووک و شار هەولێر.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە هووکار لەیەکەوداین دوو ماشین بوی لە ری ئاڵتون کوپری لە نزیک ئاوای "نەبیاوا"، کە بویە هووکار زەخمداری سێ کەس وە شیوەی جیاجیا.