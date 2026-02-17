‏بەغدا لە ساڵ 2025 لە رزبەن یەکەم پارێزگایەیل عراق تێد لەگەشتیار عەرەبی و بیانی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏لیوا مەقداد میری، سەرۆک فەرمانگەی پەیوەندییەیل و راگەیانن لە وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو سێشەممە راگەیان کە لە ساڵ 2025 و سەرەتای ئمساڵ، زیایبوین فرەیگ لە شمارەی گەشتیارەیل عەرەب و بیانی ئەرا ناو وڵاتەگە تومار کریاس.

‏‌میری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بەغدای پایتەخت لە ناو شارەیل عراق بویە یەکەم لە روی شمارەیل سەردانیکەرەیل، بەتایبەت ئەو گەشتیارەیلە کە چگنەسە ناو ناوچەیل کەلەپووری و ئاسەواری و نووڕنە شوینەوارە میژووییەیل، کە نیشاندەر شارستانیەت چەن هەزار ساڵەی عراقە".

‏وتیش "گەشتیارەیل فرە بایەخ دەن ئاسەوارە میژووییەیل و شوونەوارەیل لە گشت پارێزگایل، و دەسخوەشی لە ئارامی و ئەمنییەت وڵاتەگە کردنە، وێڕای ئەوە کە فرە رازی بوین لە میوانداری و مەردم عراق.

‏جی باسە کە شارەزای ئابووری نەبیل مەرسومی، لە کۆتایی ساڵ گوزەشتە ئاشکرا کرد کە داهات گەشتیاری لە عراق وەڕیژەی 25٪ ئەوزەڵکردیە؛ داهاتەگە لە 4.6 ملیار دۆلار لە ساڵ 2023 ئەرا 5.7 ملیار دۆلار لە ساڵ 2024 بەرزەوبویە.

