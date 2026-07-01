بەغدا: کەفتن پارچەیل وەرگری ئاسمانی لە خوەرهەڵات پایتەخت دۊای نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لەبان "ناوچەی سەوز"

شەفەق نیوز - بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە کەفتن پارچە و تەقەمەنییەیل هن وەرگرییە ئاسمانییەیل لە هەردوگ ناوچەی جادەی فەلەستین و شار سەدر لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت، لە ئەنجام نواگیریکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە لەبان ناوچەی سەوز فڕی، و دووپات کرد کە رویداوەگە بۊە هوکار زەرەدەیل ماددی کە رەسیە دوو ماشین وەبی توومارکردن زەخمدارییەیل گیانی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد، کە تەقەمەنییە کەفتگەیل لە ناوچەی جادەی فەلەستین بۊنە هوکار زەرەدڕەسین وە دوو ماشین؛ یەکەمین سەر وە ئەمینداریەتی مەزارەیل و کاروبارە ئایینییەیلە، و دویەمین سەر وە ئەمینداری گشتی مەزار سەلمان محەمەدییە، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی پارچەیل ترەک لەناو شار سەدر پەیا کردن وەبی توومارکردن زەرەدەیل وەرچەو.

دەورگرد ناوچەی سەوز، لە ناوڕاس بەغدای پایتەخت، شەوەکی ئمڕوو، تەقەکردن خەسیگ وەخوەی دی دۊای دۊنین فڕین فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان (درۆن) لە ئاسمانی.

لە لای خوەیەو، فەریق سەعد مەعن، و سەرۆک شانەی راگەیانن ئەمنی، لە لێدوانیگ کوڵ، دووپات کرد کە "سیستەمەیل وەرگری فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان بۊچگ لەبان ناوچەی سەوز لەلایەن ئەو هیزەیلە کە زەویەگە گردنە دەس دۊنستنە، و دەسوەجێ رەفتار وەگەردی کریا و خریا خوارەو وەبی کەفتن زەرەد یا زیان".

ئی پەرەسەنینە ئەمنییەیلە هاوەخت وەگەرد رێکارەیل تون تیەێد کە بەغدای پایتەخت عراق وەخوەی دوینێد، وە تایبەت لە دەوروگەرد بارەگایەیل حکومی و کلکریایەیل دیپلۆماسی لەناو ناوچەی سەوز، دۊای ئەوە کە دەسەڵاتەیل عراقی دەس کردنە هەڵمەتیگ فراوان ئەرا نواگیریکردن گەندەڵی و دەسگیرکردن وەرپرسەیل دیار.