‏بەغدا.. زەخمداری دویەتیگ و گەنجیگ وە دوو تەقەلای جیاواز ئەرا كوشتنيان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس لە پۆلیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردندوو رویداو جیا ئەرا کۆتایهاوردن وەژیانن کوڕ و دویەتیگ لە دوو ناوچە لە لای رەسافە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دویەتیگ تەمەن 17 ساڵان ئاگر لە لەشی وەردایە لەناوماڵ لە ناوچەی مەعامل خوەرهەڵات بەغدا، لە ئەنجام تویش زەخمداری هاتگە و ئەرا خەستەخانە کلکریاس، وەپای زانیاری سەرەتایەیل بیماری دەروینی داشتیە.

‏سەرچەوەگە وتیش، لە رویداویگ هاوشیوە لە ناوچەی فەزیلیە خوەرهەڵات پایتەخت، گەنجیگ 18 ساڵان تەقەلای کۆتایی هاوردن وە ژیان خوەی دایە لەری وەکارهاوردن بڕ زیایگ لە دەرمان پزیشکی، وتیش وەپای زانیاری سەرەتایەیل لە ئەنجام بیماری دەروینی تونیگ ئێ کارە ئەنجام دایە وە مدوو مردن خوەشکەگەی لەئێ دویاییە.

