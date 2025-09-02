بەغدا.. دەسگیرکردن ژنیگ کە بویە مدوو مردن مناڵیگ "تاسیان" لەناو ماشینەگەی

شەفەق نیوز ــ بەغدا

فەرماندەیی پۆلیس کەرخ لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن ژنیگ راگەیان کە بویە مدوو مردن مناڵیگ کوڕ "خنکیان" لە پایتەخت.

فەرماندەیی پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "مەفرەزەی پۆلیس کەرخ خانمە رانندەی کڕ گواستنەوەی مناڵەیل باخچەیگ تایوەت دەسگیرکرد لەدویای رویداویگ دڵتەزن کە وە جیهشتن مناڵیگ لەناو ماشین ئەرا ماوەی درویژیگ بویە مدوو مردن مناڵەگە".

وەپای بەیاننامەگە، لە لێکۆڵینەوەیل دەرچگە "خانمە رانندەگە ئەو مناڵەیل ترەک ئەرا نا باخچەگە داوەزنێد هەبوین مناڵیگ لەناو ماشینەگەپشتگووش ەێد تا نیمەڕوو، و بویەسە مدوو مردنی وە خنکیان".

پۆلیس دووپاتکرد "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر خانمە رانندەگە وەرگیرێد".