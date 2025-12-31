‏بەغدا.. دەسگیرکردن "نورا و بوشرا" کە کارەیل نشتە و جادوو کردنە و دویەتەیل لە پارێزگایەیل کیشانە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو ژن کارەیل جادوو و نوشتە کردنە لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت، دویەتەیل لە پارێزگایەیل ترەک کیشانەس وەرەو لای خوەیان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەزگا ئەمنیەیل توەنستن دوو داواکریاگ "نورا و بوشرا" دەسگیربکەن وە هاوکاری وەڕێوەبەرایەتی تاوانەیل کەربەلا.

‏وتیش، توەنستن دویەتیگ گومابوی پەیابکەن لە کەرت بەغداد جەدیدە لە لای ئەو ناوبریاگەیلە.

‏وەیش، ئەو دوو کەسە دویەتەیل لە پارێزگایەیل وەرەو لای خوەیان کیشن وە دەسپیچگ شویکردن و کارکردن وەردیان لە کارەیل نووشتە و جادوو.

‏دیاریکرد ، لەدوای دانان کوڵە دەسگیرکریان لەری کامیرای چەودێری و رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێد.

‏

‏