بەغدا.. دەسگیرکردن "نورا و بوشرا" کە کارەیل نشتە و جادوو کردنە و دویەتەیل لە پارێزگایەیل کیشانە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو ژن کارەیل جادوو و نوشتە کردنە لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت، دویەتەیل لە پارێزگایەیل ترەک کیشانەس وەرەو لای خوەیان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەزگا ئەمنیەیل توەنستن دوو داواکریاگ "نورا و بوشرا" دەسگیربکەن وە هاوکاری وەڕێوەبەرایەتی تاوانەیل کەربەلا.
وتیش، توەنستن دویەتیگ گومابوی پەیابکەن لە کەرت بەغداد جەدیدە لە لای ئەو ناوبریاگەیلە.
وەیش، ئەو دوو کەسە دویەتەیل لە پارێزگایەیل وەرەو لای خوەیان کیشن وە دەسپیچگ شویکردن و کارکردن وەردیان لە کارەیل نووشتە و جادوو.
دیاریکرد ، لەدوای دانان کوڵە دەسگیرکریان لەری کامیرای چەودێری و رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێد.