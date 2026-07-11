بەغدا.. دەسگیرکردن ئەنجامدەر"گەپترین" کار دزیکردن لە کەرکوک لە ماوەی 2024
شەفەق نیوز ـ بەغدا /کەرکوک
وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان بەش نواگیریکردن تاوان کەرکوک توەنست توومەتبار "گەپیگ" کار دزیکردن لە ماوەی 2024 دەسگیربکەێد.
دۆسیەگە ئەرا ساڵ 2024 چوود، توومەتبارەگە بڕ (825) مليۆن دینار عراقی خاوەن کۆمپانیایگ پویڵ ئاڵشتکردن لە پارێزگای کەرکوک دزیە.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاریکرد کە لە مەوقەی رویدان تاوانەگە، توومەتبارەگە شێواز پیچیایگ وەکارهاوردیە ئەرا کلکردن و شاردن پویلەگە، وە شیوەی وەردەوام پویل لەناوەین پارێزگاگە هاوردیە و بردیە تەقەلایگ ئەرا وایین لە دەس یاسا.
دووپاتکرد، "تەقەلایبەش دژە تاوانەیل کەرکوک نەوسیا لە سنوور پارێزگاگە، تیمیگ کارکردن تایوەت دروسکریا ئەرا وەدویاچگن هونەری و مەیدانی هویردیگ وەردەوام " دیاریکرد "دویای دەسنیشانکردن شوین تاوانبارەگە لە پارێزگای پایتەخت، وە هەماهەنگی وەرد فەرماندەی پۆلیس رەسافە و دەزگا ئەمنی هەواڵگێریەیل، وە کولەی قایمیگ توەنستن توومەتبارەگە دەسگیربکەن کە خوەی لە دەس یاسا دویرگردوێد".
وەپای بەیاننامەی وەزارەتەگە، "قسە و دانوەپینانەیل توومەتبارەگە وەرگیریا و دان دانا وەبان تاوانەگەی، ئەرا دادگا کلکریا تا رێکار یاسایی وەپای مادەی توومەگە وەربگرێد".