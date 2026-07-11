‏بەغدا.. دەسگیرکردن ئەنجامدەر"گەپترین" کار دزیکردن لە کەرکوک لە ماوەی 2024

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا /کەرکوک

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان بەش نواگیریکردن تاوان کەرکوک توەنست توومەتبار "گەپیگ" کار دزیکردن لە ماوەی 2024 دەسگیربکەێد.

‏دۆسیەگە ئەرا ساڵ 2024 چوود، توومەتبارەگە بڕ (825) مليۆن دینار عراقی خاوەن کۆمپانیایگ پویڵ ئاڵشتکردن لە پارێزگای کەرکوک دزیە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاریکرد کە لە مەوقەی رویدان تاوانەگە، توومەتبارەگە شێواز پیچیایگ وەکارهاوردیە ئەرا کلکردن و شاردن پویلەگە، وە شیوەی وەردەوام پویل لەناوەین پارێزگاگە هاوردیە و بردیە تەقەلایگ ئەرا وایین لە دەس یاسا.

‏ دووپاتکرد، "تەقەلایبەش دژە تاوانەیل کەرکوک نەوسیا لە سنوور پارێزگاگە، تیمیگ کارکردن تایوەت دروسکریا ئەرا وەدویاچگن هونەری و مەیدانی هویردیگ وەردەوام " دیاریکرد "دویای دەسنیشانکردن شوین تاوانبارەگە لە پارێزگای پایتەخت، وە هەماهەنگی وەرد فەرماندەی پۆلیس رەسافە و دەزگا ئەمنی هەواڵگێریەیل، وە کولەی قایمیگ توەنستن توومەتبارەگە دەسگیربکەن کە خوەی لە دەس یاسا دویرگردوێد".

‏وەپای بەیاننامەی وەزارەتەگە، "قسە و دانوەپینانەیل توومەتبارەگە وەرگیریا و دان دانا وەبان تاوانەگەی، ئەرا دادگا کلکریا تا رێکار یاسایی وەپای مادەی توومەگە وەربگرێد".

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