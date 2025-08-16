بەغدا.. دسگیرکردن دز دەرمانخانەی ژنەیل

شەفەق نیوز ــ بەغداد

وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو شەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ راگەیان کە دزی لە چەن دەرمانخانەیگ کردیە کە وەلایەن ژنەو وەڕێوەبریەن لە بەغدای پایتەخت.

لە بەیاننامەگە وت، مەفرەزەی بەش تاوانەیل ئەعزەمیە لە بەغدای پایەخت، کابرایگ دەسگیرکرد کە چەن کاریگ دزیکردن ئەنجام دایە و شمارەیگ دەرمانخانە کردیەسە ئامانج.

لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە لەدویای تەقەلایگ هەواڵگێری و مەیدانی هویردیگ هات، دویزەوکەێد وەبان ئەو دەرمانخانەیلە وەلایەن ژن وەڕیوەبریەن، هەڕەشە لەلیان کردیە ئەرا وەرگردن پویل یا تەڵا لەلیان، هەڕەشەیاندایە ئەگەر داواکاریەگەی رەدبکەن مادەی بانزین رشنێد.

وتیش، توومەتبار لە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دان وە ئەنجامداین چن دزیگ لەناوچە جیاوازەیل دانایە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر و ئامادەکرێدە ئەرا نوای دادوەر تا سزای دادپەروەرانەی خوەی وەربگرێد.