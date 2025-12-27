‏بەغدا.. چەکدارەیل نەناسریایگ مەدەنیگ کوشن و مەرافیگ وە زەخمداری کەسیگ کۆتایی وەپی تێد

شەفەق نيوز- بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا چەکدارەیل نەناسریایگ مەدەنیگ کوشتن و هەمیش دیاریکرد ئەرا دروسبوین مەرافیگ چەکداری لە یەکیگ لە ناوچەیل بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "چەکدارەیل نەناسریایگ تەقە لە مەدەنیگ کردنە لە ناوچەی (الأوسمة والانواط) لای رەسافە خوەرهەڵات بەغدا، لە ئەنجام دەسوەجی کوشیاس".

‏وتیش، "لایەنەیلئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و رەسین وە تاوانبارەگە وازکردنە"

‏لە رویداو ترەک، سەرچەوەگە دیاریکرد "مەرافیگ لەناوەین دوو کەس دروسبویە و هووکاری نەزانریاس رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن (دەوانچە) لەناوچەی کفائات دەورە باشوور بەغدای پایتەخت".

‏ئاشکرایکرد "مەرافەگە لە ئەنجام بویەسە مدوو زەخمداری لایەنیگ وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، هێزەل ئەمنی توەنستن کەس دویەم دەسگیربکەن".

‏

‏