بەغدا.. چەکدارەیل نەناسریایگ مەدەنیگ کوشن و مەرافیگ وە زەخمداری کەسیگ کۆتایی وەپی تێد
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا چەکدارەیل نەناسریایگ مەدەنیگ کوشتن و هەمیش دیاریکرد ئەرا دروسبوین مەرافیگ چەکداری لە یەکیگ لە ناوچەیل بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "چەکدارەیل نەناسریایگ تەقە لە مەدەنیگ کردنە لە ناوچەی (الأوسمة والانواط) لای رەسافە خوەرهەڵات بەغدا، لە ئەنجام دەسوەجی کوشیاس".
وتیش، "لایەنەیلئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و رەسین وە تاوانبارەگە وازکردنە"
لە رویداو ترەک، سەرچەوەگە دیاریکرد "مەرافیگ لەناوەین دوو کەس دروسبویە و هووکاری نەزانریاس رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن (دەوانچە) لەناوچەی کفائات دەورە باشوور بەغدای پایتەخت".
ئاشکرایکرد "مەرافەگە لە ئەنجام بویەسە مدوو زەخمداری لایەنیگ وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، هێزەل ئەمنی توەنستن کەس دویەم دەسگیربکەن".