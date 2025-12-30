بەغدا.. چەکدارەیل پەلامار ماشینیگ دەن لەناوی بڕ "گەپیگ" بویە و وەرجە دزینی زەخمدارکردن خاوەنی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ پۆلیس ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا چەکدارەیل نەناسریایگ کردەوەیگ دزیکردن ئەنجامدانە وەبان ماشینیگ کە بڕ "گەپیگ" پویل لنووی بوی وەرد داوەزیانن خاوەنەگەی وە کوشتن و ماشینەگەی دزینە لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، چەکدارەیل وە شیوەی دڕندانە پەلامار هاوڵاتیگ دانە وە مەبەستت رفانن لەناوچەی حوریەی بەغدا، باوجی لەوەر وەرگیریکردنی چەکدارەیل ناچاربوین وەجی بیلن و ماشینەگەی کە لە جویر "کیا" و لەناوی بڕ گەپیگ پویل بویە (دیاری نەکریاس) بدزن.
وتیش، کەسە زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریاس، بارودۆحی ها رخداری، لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لەچۆنیەتی رویداوەگە وازکردن ئەرا رەسین وە ئەنجامدەرەیلی کە ئەرا شوین نادیاریگ واینە".