‏بەغدا.. چەکدارەیل پەلامار ماشینیگ دەن لەناوی بڕ "گەپیگ" بویە و وەرجە دزینی زەخمدارکردن خاوەنی

‏سەرچەوەیگ پۆلیس ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا چەکدارەیل نەناسریایگ کردەوەیگ دزیکردن ئەنجامدانە وەبان ماشینیگ کە بڕ "گەپیگ" پویل لنووی بوی وەرد داوەزیانن خاوەنەگەی وە کوشتن و ماشینەگەی دزینە لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، چەکدارەیل وە شیوەی دڕندانە پەلامار هاوڵاتیگ دانە وە مەبەستت رفانن لەناوچەی حوریەی بەغدا، باوجی لەوەر وەرگیریکردنی چەکدارەیل ناچاربوین وەجی بیلن و ماشینەگەی کە لە جویر "کیا" و لەناوی بڕ گەپیگ پویل بویە (دیاری نەکریاس) بدزن.

‏وتیش، کەسە زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریاس، بارودۆحی ها رخداری، لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لەچۆنیەتی رویداوەگە وازکردن ئەرا رەسین وە ئەنجامدەرەیلی کە ئەرا شوین نادیاریگ واینە".

