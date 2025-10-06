بەغدا.. تەقەلای پەلامارداین ماڵ بایلۆزیگ خانەنشین

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا چەن کەسیگ تەقەلای هەڵکوتانە بان ماڵ بایلۆزیگ خانەنشین دانە لە بەغدا.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "5 کەس ماشین مەدەنی رانینە، تەقەلای چگنە ناو ماڵ بالیۆزیگ خانەنشین و براگەی کە پلەی ملازمە لە سوپا دانە لە حەی عامل بەغدای پایتەخت".

وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و ئەو کەسەیلە دەسگیرکردن و دەسگردن وەبان ئەو چەکە وەپیان بوی، ئەرا زیندان کلکریان" وەبی ەوەی زانیاری زیاتر لەبان هووکار رویداوەگە باس بکەن.