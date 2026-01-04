‏بەغدا.. تویشهاتن وە ژەهراویبوین خواردن بەرزەوبوی ئەرا 100 کەس فرەیان مناڵن

‏شفق نيوز - بغداد

‏وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دامەزراوەی تەندروسی نزیکەی 100 تویشهاتن ژەهراویبوین خواردن وەرگرد کە لەناوچەی سەدر یوسفیە باشوور بەغدای پایتەخت.

‏قسەکەر وەزارەتەگە لەبەیانیگ رووژنامەوانی کە وە دەنگ توومار کریاس راگەیان، خەسەخانەی عامریە لە پارێزگای ئەنبار وت دویەشەو شەممە 83 تویشهاتگ ژەهراویبوین وەرگردنە 9 گلەیان لە خەسەحانەی فریاکەفتن قەزای ئەبی غرێب و 6 حالەت لە خەستەخانەی فریاکەفتن یەرموک لە فەرمانگەی تەندروسی کەرخ لە بەغدا، وتیش فرەیگ لە تویشبویەیل مناڵن.

‏وتیش، رێکار پێویست ئەرا گشت حالەتەیل گیریاسەوەر، فرەیگیان خەسەخانە وەجی هیشتنە لەدویای خاسەوبوین تەندروسییان، دووپاتکرد هویچ مردنیگ توومارنەکریاس.

‏وتیش، لەهەمان وەخت نموونە وەرگیریاس ئەرا وەشکین و دیاریکردن جویر ژەهرەگە، چەوەڕێ ئەنجامین دیاریکرد تیمیگ ئەرا شوین رویداوەگە کلکریاس ئەرا زانین حالەتەیل ژەهراوین وە خواردن بویە یا هووکار ترەک، لەدویای کوتایی هاوردن وە لێکۆڵینەوە ئەنجام راگەینن.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا دویەشەو شەممە، خەوەردا لە ژەهراویبوین پەنجا کەس لەدویای خواردن بەشە خواردنیگ کە وەلایەن کەسەیل نەناسریایگ بەشەوکریاس.