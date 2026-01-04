بەغدا.. تویشهاتن وە ژەهراویبوین خواردن بەرزەوبوی ئەرا 100 کەس فرەیان مناڵن
شفق نيوز - بغداد
وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دامەزراوەی تەندروسی نزیکەی 100 تویشهاتن ژەهراویبوین خواردن وەرگرد کە لەناوچەی سەدر یوسفیە باشوور بەغدای پایتەخت.
قسەکەر وەزارەتەگە لەبەیانیگ رووژنامەوانی کە وە دەنگ توومار کریاس راگەیان، خەسەخانەی عامریە لە پارێزگای ئەنبار وت دویەشەو شەممە 83 تویشهاتگ ژەهراویبوین وەرگردنە 9 گلەیان لە خەسەحانەی فریاکەفتن قەزای ئەبی غرێب و 6 حالەت لە خەستەخانەی فریاکەفتن یەرموک لە فەرمانگەی تەندروسی کەرخ لە بەغدا، وتیش فرەیگ لە تویشبویەیل مناڵن.
وتیش، رێکار پێویست ئەرا گشت حالەتەیل گیریاسەوەر، فرەیگیان خەسەخانە وەجی هیشتنە لەدویای خاسەوبوین تەندروسییان، دووپاتکرد هویچ مردنیگ توومارنەکریاس.
وتیش، لەهەمان وەخت نموونە وەرگیریاس ئەرا وەشکین و دیاریکردن جویر ژەهرەگە، چەوەڕێ ئەنجامین دیاریکرد تیمیگ ئەرا شوین رویداوەگە کلکریاس ئەرا زانین حالەتەیل ژەهراوین وە خواردن بویە یا هووکار ترەک، لەدویای کوتایی هاوردن وە لێکۆڵینەوە ئەنجام راگەینن.
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا دویەشەو شەممە، خەوەردا لە ژەهراویبوین پەنجا کەس لەدویای خواردن بەشە خواردنیگ کە وەلایەن کەسەیل نەناسریایگ بەشەوکریاس.