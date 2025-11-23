‏بەغداد.. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە ئەندام لەش مرۆڤ

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس بەغدای پایتەخت، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لەدەسگیرکردن توومەتباریگ کە گەنجەیل رازی کردیە وە فروشتن ئەندامەیلیان وەرانوەر وە پویل.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزیگ ئەمنی لەری دانان کوڵەی قایمیگ توەنست کەسیگ وەناو (ح.س) دەسگیربکەێد، کە گەنجەیل چڕیە ازیەکردیە وە فروشتن گورچگیان وەرانوەر وە بڕیگ پویل لە شار کازمیەی بەغدا.

‏وتیش، مەوقەی دانوەپینانەیل دەرچگە توومەتبار پەیوەنی وەرد کەسیگ دیرێد وەناو (م) کە دانشتگ ئەهوازە لە باشوور ئیران، و وەگەرد کەسیگ ترەک وەناو ( ي ) دانشتگ هەولێر، دیاریکرد ئەوان تووڕیگ بازرگانیکردن وە ئەندامەیل مرۆڤ پێکهاوردنە.

