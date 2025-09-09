بەغداد.. پویچەوکردن باندیگ "بازرگانیکردن وە مرۆڤ" و 10 ساڵ زیندانیکردن ئەرا چوار کەس وە هەمان تاوان

شەفەق نیوز ـ بەغداد

فەرماندەیی ئۆپاسیۆنەیل بەغداد، ئمڕوو سێشەممە، پویچەوکردن باندیگ بازرگانیکردن وە مرۆڤ راگەیان لەناوچەی ئۆپراسیۆنەیل "فراوان" ئەرا مینەکردنووشکنین ناوچەیل و هویردەوبوین لە دۆسیەیل کراکارەیل بیانی و جیوەجیکردن فەرمانەیل دەسگیرکردن لەناوچە جیاوازەیل کەرت وەرپرسیارەتیەگە لەی کەرخ و رەسافە لە پایتەخت.

فەرماندەیەگە لە بەیانیگ ئۆپراسیۆنەگەی ئاشکرایکرد "لە ئەنجام دوو توومەتبار وەپای مادەی یاسا جیاوازەیل دەسگیرکریان، و یەکیگیش لەوەر هەڵگردن چەک بی موولەت، و بیانیەیل سەرپیچیکار یاسا و رێسای نیشتەجیبوین و ناسنامە".

دیاریکرد "هەمیش دەسگیریا وەبان چەک و کەرەستەیل جوراوجور بی موولەت".

هەمیش، ئەنجومەن دادگای باڵای، دادگای رەسافە، سزای دە اڵ زیندانیکردن ئەرا چوار زیندانی دەرکرد کە سێ ژن هاناویان وە تاوان بازرگانیکردن وە مرۆڤ.

وەپای بەیاننامەگە، زیندانیەگە (باوگ) دویەتە پەنج ساڵانەگەی فروشتیە وەرانوەر بڕە پویل هەشت ملیۆن دینار وەرد سێ ژن لە بەغداد.

وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 6 / یەکەم و دویەم و پەنجەم لە یاسای دژە بازرگانیکردن وە مرۆڤ شمارە 28 ساڵ 2012 وە پەشت بەسان وە مادەیل 47-48-49 لە یاسای سزاداین و بڕگە مادەی 132 / 2 لەلی سزا دریان.