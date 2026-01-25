بەغداد و ئەنبار.. کەڵ هاریگ شوانیگ کوشێد و و پەیاکردن تەرمیگ لەبان ری

شەفەق نيوز - بەغداد / ئەنبار

شوانیگ دویای پەلامار کەڵ هاریگ مەوقەی لەوەڕدانی لەناو تەویلەی ئاژەڵ لە باشوور بەغدای پایتەخت گیانی لەدەسدا، وەگورەی سەرچەوەیگ پزشکی، ئمڕوو یەکشەممە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شوانیگ دویای پەلامار کەڵ هاریگ لە سەر و پشتی مەوقەی لەوەڕدانی لەناو تەویلە لە گەڕەک ئاسیا لە ناوچەی دۆرە باشوور بەغداد گیانی لەدەسدا.

هەلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار خەوەردا لە پەیاکردن تەرمیگ لە کەنار ری کوینەی ناوەین فەلوجە و کەرامە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە ئەرا لێکۆڵینەوە و دیاریکردن ناسنامەی خاوەن تەرمەگە و شیوەی مردنی، وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی وەردەوامە ئەرا زانستن مدووەیل.