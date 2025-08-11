بەغداد.. وەردەوەردە و چەقووکیشان نزیک کۆلێژیگ تایبەت
شەفەق نيوز– بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە وەردەوەردەیگ وە چەک چەرمگ نزیک کۆلیژیگ تایبەت لە بەغداد پایتەخت، بویەسە مدوو زەخمداربوین ئەندامیگ ئەمنی.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ ناوەین دوو کەس رەسیە چەقووکیشان نزیک ئەو کۆلێژە، کە بویە مدوو زەخمداری یەکیگیان، و هیزەیل ئەمنی کەفتنەسە شوین ئەوەکەی ترەک.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیچ رویداو کوشتنیگ لەناو کۆلێژەگە نەویە کە بەشیگ لە میدیایەیل وتنەسەی، دیاری کرد کە یەکیگ لە جەنگکەرەیل وەرپرس خزمەتگوزارییە لە کۆلێژەگە، و دەسدرویژی لەبان ئەندامیگ لە کۆمپانیایگ ئەمنی مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی کردگە کە پاسەوانی کۆلێژەگە کەێد، لەوەر هوکایگ کە نەزانیاس.
دیاری کرد کە ئەو پەلامارە بویە مدوو زەخمداری ئەندامە ئەمنیەگە، و دەزگایەیل ئەمنی مینەی تاوانکار کەن.