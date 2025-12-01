بەغداد.. وەردەوەردەیگ ناوەین دوو برا رەسێدە کوشتن یەکیگیان

بەغداد.. وەردەوەردەیگ ناوەین دوو برا رەسێدە کوشتن یەکیگیان
2025-12-01T06:39:17+00:00

شەفق نيوز– بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە گولەی دەوانچەی براگەی، دویای وەردەوەردەیگ ناوەینیان لە قەزای مەدائین باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت، و بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە وەخت زەوییگ لە شەو بویە، دویای وەردەوەردەیگ ناوەین دوو برا، وتیش: لایەنەیل ئەمنی وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و دەسگیرکردن بکوشەگە. 

