بەغداد.. وەردەوەردەیگ ناوەین دوو برا رەسێدە کوشتن یەکیگیان

شەفق نيوز– بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە گولەی دەوانچەی براگەی، دویای وەردەوەردەیگ ناوەینیان لە قەزای مەدائین باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت، و بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە وەخت زەوییگ لە شەو بویە، دویای وەردەوەردەیگ ناوەین دوو برا، وتیش: لایەنەیل ئەمنی وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و دەسگیرکردن بکوشەگە.