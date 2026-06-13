‏بەغداد.. کپەوکردن ئاگریگ 3 ماشین لەناوچەی خەزرا سزانیە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا تیمەیل ئاگرکپەوکردن سەر وە وەڕێوەبەراەتیەگە توەنستن رویداویگ هیزگردن ئاگر کپەوبکەن کە لەناو گەراجیگ ماشین وسانن لە "ناوچەی خەزرا" ناوڕاس بەغدای پایتەخت هیزگرد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر سێ ماشین مەدەنی سزانییە، وەرجە ئەوەگ تیمەیل ئاگرکپەوکردن بڕەسنە شوین رویداوەگە لە (ناوچەی ناودەوڵەتی) دەسودەم خەوەر لە رویداوەگە دریاس ئاخڵەی بڵویزەی ئاگرەگە کریا و وەگەرد نواگیریکردنی لە چگنی ئەرا ماشینەل ترەک و ناوچەیل دەوروگەرد گەراجەگە.

‏وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەگە هیچ زەردیگ گیانی نییە لە زەرد مادی سنوردارەوبوبیە، دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و مدوو هیزگزدن ئاگرەگە وازکردنە.

‏

‏

‏

‏