بەغداد.. کپەوکردن ئاگریگ 3 ماشین لەناوچەی خەزرا سزانیە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا تیمەیل ئاگرکپەوکردن سەر وە وەڕێوەبەراەتیەگە توەنستن رویداویگ هیزگردن ئاگر کپەوبکەن کە لەناو گەراجیگ ماشین وسانن لە "ناوچەی خەزرا" ناوڕاس بەغدای پایتەخت هیزگرد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر سێ ماشین مەدەنی سزانییە، وەرجە ئەوەگ تیمەیل ئاگرکپەوکردن بڕەسنە شوین رویداوەگە لە (ناوچەی ناودەوڵەتی) دەسودەم خەوەر لە رویداوەگە دریاس ئاخڵەی بڵویزەی ئاگرەگە کریا و وەگەرد نواگیریکردنی لە چگنی ئەرا ماشینەل ترەک و ناوچەیل دەوروگەرد گەراجەگە.
وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەگە هیچ زەردیگ گیانی نییە لە زەرد مادی سنوردارەوبوبیە، دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و مدوو هیزگزدن ئاگرەگە وازکردنە.