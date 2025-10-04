بەغداد و دیالە.. مردن دویەت ناخاڵەیگ وە بارودۆخ نادیاریگ و تەزووی کارەبا کۆتایی وە ژیان گەنجیگ تیارێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا/ دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن مردن نادیار ناخاڵیگ لە بەغدای پایتەخت، و مردن گەنجیگ وە تەزووی کارەبا لە پارێزگای دیالە.

لەباوەت مردن دویەتەگە، سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "خونەواریگ لەداگبوی 2013 (2012) لە بارودۆخ نادیاریگ لەناو ماڵ خوەیان گیان لەدەسداس لەناوچەی شاتی تاجی لە بەغدا".

دیاریکرد، "پسپۆر تاوانناسی لێکۆڵینەوە وازکردیە لەوەر گومان داشتن لە رویداوەگە کەسوکاری دەسوەسەر کریانە، تا مەوقەی تەواوبوین راپۆرتە پزیشکیەیل و زانستن هووکار مردنی".

لە دیالە، سەرچەوەیگ وە ئاژانسەگە خەوەردا " لە مردن گەنجیگ لە داڵگبوی 2002(22 ساڵان) وە شۆرت کارەبا مەوقەی بەسان ماتوور ئاو لە قەزای خاڵس لە پارێزگاگە".