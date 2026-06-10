‏بەغداد و بابل.. ئازادکردن دویەتیگ رفیاگ و دەسگیرکردن بڕفنی و رزگارکردن دویەتیگ تر لە دەس کابرایگ چزدەر داوای پویل لەلیکردیە

شەفەق نیوز ـ دیالە / بابل

‏فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیان هێزیگ ئەمنی هاوبەش توەنست ئۆپەراسیۆنەیل ئەمنی "تایبەت" لە ناوچەی "البلدیات" لە خوەرهەڵات پایتەخت بەغداد جیوەجی بکەێد، کە بویە مدوو ئازادکردن دویەت رفیایگ دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەرەکی لەو تاوانە.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکری وردەکاریەیل کەیسەگە کرد و وت: توومەتبارەیل دویەتەگە لە ری تەلەفۆنەو لە پارێزگای دیالەوە کێشانەسی پارێزگای بەغداد، و لەورە دەسکردنە وە دەسوەسەرکردن و رفاننی، دەس وەجی تیمیگ کارکردن تایبەت دروس کریا، و تەقەلایەیل هەواڵگری و لێکۆڵینەوە توەنستن شوین دویەتەگە و توومەتبارەیل ئاشکرا بکەن.

‏وەپای بەیاننامەگە، وە ئۆپەراسیۆنەیل ئەمنی ورد کە وە دەسمیەتی شانەی هەواڵگری "سەقەر" جیوەجی کریا، دویەتەگە ئازاد کریا و توومەتبارەیل گیریان. و دیاری کرد کە رێکارەیل یاسایی پێویست لەبانلیان گیریا و وە وەپای سزای مادەی (421) تایبەت وە تاوان رفانن زیندانی کریان.

‏لە لایگ تر، فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای بابل راگەیان کە سکاڵایگ لە دویەتیگ وە دەس هاتگە کە توێش چزداین بویە وە ری ڤیدیۆیل تایبەت وە خوەی.

‏فەرماندەییگە لە بەیاننامەیگ فەرمی وت: دەس وەجی پەیوەندی وە خاوەن سکاڵاگە کریا، و ئەوەیش پشتڕاسی کرد کە کەسیگ چزی دەێد و ناچاری کەێد پویل بەێد تا ئەو ڤیدیۆیلە بڵاو نەکرێد.

‏دیاریکرد تیمیگ کاری تایبەت دروسکردن کە بریتی بوی لە وەڕێوەبەر بەش دژە تاوان بابل و ئەفسەرەیل بەش تاوان هاشمیە و ئەفسەر خەفەر، لایەن گەورە کارناسەیل ئەمنی (سایبری)، ئەرا ئەوەگ ناسنامەی تاوانبارەگە ئاشکرا بکەن و لە زوترین وەخت بگرنەی.

‏وەپای فەرماندەییگە، دویای کووکردن زانیاری و وەدویاچگن، تیمەگە پلانەیل وردیگ دانان ئەرا کیشان ئەوەگ چزدەێد، وە هاوکاری سکاڵاکەرەگە و چەن کەسیگ لە هاوڵاتیەیل هاوکار، و ئەوەیش دیاری کرد کە ڕێککەفتن لەبان دیاریکردن شوینیگ لە ناو یەکیگ لە شوینەیل بازرگانی گشتی کریا، و لەورا کوڵەیگ ئەمنی ورد دانریا و کۆتایی هات وە گردن توومەتبارەگە لە حاڵەت ئەنجامدان تاوانکردن.

‏وتیش، لە وەخت لێکۆڵینەوە، لێکۆڵەرەیل توومەتبارەگە رویوەروی بەڵگەیل و گواستنەوەیل پویل کریان کە لە ری کارتەیل بانکی و دەروازەی بانکی وە دەسی کەفتوید، و توومەتبارەگە دانی وە تاوان باج‌وارگردن ئەلیکترۆنی دانا و پویل لە قوربانیەگە سانیە ئەرا ئەوەگ ئەو چشتەیلە بڵاو نەکرێد کە هەڕەشە وەپی کردوید.

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