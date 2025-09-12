بەغداد .. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام تەقەکردن لە بەغداد
شەفەق نيوز - بەغداد
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک لە ئەنجام وەردەوەردەیگ رەسیە تەقەکردن لە شار شوعلە لەدیم کەرخ بەغدای پایتەخت، وتیش: رویداوەگە لە ئەنجام مەرافەیگ لەبان پویل بویە.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ وت: هیزیگ هاوبەش لە فیرقەی دویەم و پولیس فیدڕاڵی و پولیس کەرخ رەسینە شوین رویداوەگە.
وتیش: دویای لێکۆڵینەوەی سەرتایی و گردەوکردن زانیاری رەسینە یەکیگ لە تاوانکارەیل و دەسگیر کریا و چەک تاوانەگە وەپیەو گریا، و دریا دەس لایەنەیل پەیوەندیدار، دویای ئەوە کە کەسوکارەیل قوربانیەگە سکاڵای یاسایی لەبانی توومار کردن.