بەغداد.. کوشیان چەکداریگ کە چگەسە ناو ماڵیگەو لە جسر دیالە
شەفەق نیوز - بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەر دا کە کابرایگ چەکدار لە ناو یەکیگ لە ماڵەیل لە ناوچەی جسر دیالە باشوور خوەرهەڵات بەغداد کوشیاس، دۊای چگنی ئەرا ناو ماڵەگە لە رەوشەیلیگ کە هێمان نەزانیاس.
وسەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەگە دەوانچەیگ هەڵگرۊد لە وەخت چگنی ئەرا ناو ماڵەگە، وەرجە ئەوەگ جەنگیگ لەناوەین خوەی و کوڕ خاوەن ماڵەگە دروس بوود.
وتیش: کوڕ خاوەن ماڵەگە تۊەنست دەس بگرێدە بان چەک پەلاماردەرەگە، و تەقە لەلی بکەێد، کە بویە مدوو کوشیانی لە دەسجێ.
هەمیش وت: هیزیگ ئەمنی دەسگیر کوڕ خاوەن ماڵەگە کرد، و لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا زانستن رەوشەیل رویداوەگە.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە لێکۆڵینەوە تا ئیسە نەڕەسیە دیاریکردن مدوو پەلامارداین ماڵەگە، چ ئەرا دزیکردن بوود یا ئەرا چشتیگ ترەک.