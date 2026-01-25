بەغداد.. گەنجیگ داپیرەی خوەی کوشێد
2026-01-25T08:20:01+00:00
شەفەق نيوز - بەغداد
سەرچەوەیگ لە پولیس عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە گەنجیگ داپیرەی خوەی لەناو ماڵەگەی لە باشوور بەغداد پایتەخت وە گولە کوشت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ کەیوانوو لەناو ماڵەگەی خوەی کە تەنیا لەناوی نیشێد، وە گولەی دەوانچەی کورەزاگەی کوشیان لە ناوچەی زەعفەرانیە لە باشوور بەغداد.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی کەفتیەسە مینەی ئەو کوڕە کە وەرەو شوین نادیاریگ وایە، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.