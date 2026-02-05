‏بەغداد.. مردن ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی دەسگیرکردن سەرپیچیکارەیل بیانی و رویداویگ کۆتایی وە ژیان گەنجیگ تیارێد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن کۆمیساریگ پۆلیس مەوقەی تەقەلای دەسگیرکردن داین بیانیگ سەرپیچیکەر یاسای نیشتەجیبوین، و گەنجیگ وە رویداو هاتوچوی گیان لەدەسدا و هەمیش هاوڵاتیگ رویوەروی دزین بڕە پویل گەپیگ بوون وەلایەن کەسەیل نەناسریاگ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کۆمیسار پۆلیس لە نویسینگەی بەڕەنگاربوین تاوانەیل کەرت سەدر دویەم گیان لەدەسدا هنای لەبان ماڵیگ لە شار سەدر وەخوارکەفێد، مەوقەی تەقەلای دەسگیرکردن بیانیەیل سەرپیچیکار یاسای نیشتەجیبوین".

‏وتیش، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و سەرپیچیکەرەیل دەسگیرکریان و بریانە زیندان.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، گەنجیگ لەداڵگبوی 2009 گیان لەدەسدا هنای ماتوڕسیل رانییە رویوەروی رویداو تلانن تێد وەلایەن ئەو ماشینە کە وەگەردی لەیەکەودەێد.

‏لەلای ترەک، سەرچەوەگە راگەیان، کەسیگ نەناسریاگ بڕ پەنج ملیۆن دینار لە هاوڵاتیک دزیە مەوقەی سەنین "توکتوک" لە کویچەی تارق شار سەدر، و ئەرا شوین نادیاریگ وایە.

