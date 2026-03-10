بەغداد.. ماڵئاواییکردن لە تەرم قوربانیەیل حەشد شەعبی وە پەلامار کەرکوک.. وینە

شەفەق نيوز- بەغداد

دەیان لە ئەندامەیل حەشد شەعبی، ئمڕوو سێشەممە، لە ناوڕاس بەغدای پایتەخت، دەرچگن ئەرا ماڵئاواییکردن لە تەرم هەڤاڵەیل خوەیان کە وە پەلامار ئاسمانی وەبان بارەگایان لە پارێزگای کەرکوک کوشیانە.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز وینەیل ئەندامەیل حەشد شەعبی/ کەتائیب ئیمام عەلی گرد وەختیگ ماڵئاوایی لە تەرم هەڤاڵەیلیان کەن لە ناوڕاس بەغدای پایتەخت، لە شار ئیعلام حەشد لە جادەی فەلەستینر کە شەوەکی ئمڕوو وە گورزیگ ئاسمانی لە قەزای دوبز باکوور خوەرئاوای کەرکوک کوشیان.

شەوەکی ئمڕوو، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە گورزیگ ئاسمانی کە ناسنامەی دیاری نەکریا، پەلامار بارەگای لیوای 40 لە حەشد شەعبی باکوور خوەرئاوای پارێزگای کەرکوک دا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لەلای کەمەو شەش ئەندام حەشد شەعبی وەو گورزە گیانیان لەدەسدان.

لەلای خوەییش، سەرچەوەیگ پزشکی لە خەسەخانەی ئازادی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: نزیکەی شەش تەرم شەوەکی ئمڕوو رەسیە خەسەخانەگە لە ئەنجام ئەو گورزە، وەگەرد چەن زەخمداریگ.