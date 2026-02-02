‏بەغداد لە پێشانگای ناودەوڵەتی پیشوازی لە 36 وڵات و 1100 کۆمپانیا کەێد

‏‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت بازرگانیی عراق، لەبان زەوی پێشانگای ناودەوڵەتیی بەغدا، 49ـەمین پێشانگای ساڵانەی خوەی وە ئامادەبوین وەزیری بازرگانی و شمارەیگ لە باڵیۆز و وەرپرسەیل، و وە بەشدارییگ فراوان کۆمپانیا ناوخوەیی، عەرەبی و جیهانییەیل رێکخس.

‏وەزیر بازرگانی ئەسیر غەریری لە وتاریگ مەوقەی ئاهەنگ وازکردنەگەی (دویەشەو یەکشەممە) وت ، 36 وڵات لەی خولەی پێشانگاگە بەشداریکردنە، دیاریکرد عراق بویەسە ژینگەیگ راکێشان وەبەرهێنان.

‏وتیش، ئێ بەشدارییە پەیامیگ رووشنە عراق بویەسە ی متمانە و دەرفەت گەپیگ وەبەرهێنن لە کەرتەیل بازرگانی، پیشەسازی، گەشتیاری و مژارەیل ترەک".

‏وتیش؛ زیاتر لە 1100 کۆمپانیا لە پێشانگای بەغدا ئامادەن، ئاشکرایکرد، کێبڕکێیەکی تون هەس ئەرا پەیاکردن پێگەیگ لەبازاڕ عراق، چوینکە بازاڕیگ گەورە و وەکاربەرە، بیجگە لەوەگ دەرفەت خاسیگە ئەرا کۆمپانیا و پیشەسازییە جیاوازەیل تا هاوبەشیی هەمەجویر پێکبارن.

‏پێشانگاگە چەندین پسپۆڕیی جیاواز لە کەرتەیل تەکنەلۆژیا، وزە، بازرگانی و پیشەسازییە هەمەجویرەیل گرێدەخوەی، وەرد ئەو دروشمەیلە پوڕێد دووپاتکەێد لەبان دیدگای ئابووریی ئایندە و بەهێزکردن داهێنان و ئەوزەڵداین کەێد.

