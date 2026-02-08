بەغداد لەبان بازاڕەیل بەسیای تیەێدە خەوەر.. وینە و ڤیدیۆ

شەفەق نيوز– بەغداد

عراقیەیل، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لەبان دوکانەیل بەسیای و پەککفتن بازاڕەیل هاتنە خەوەر، دویای ئەوە کە بازرگانەیل بایکۆت گشتی راگەیانن لە ناڕەزایەتی لەبان بڕیار بەرزکردن باج گومرک.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچە بازرگانیە گەورەیل لە بەغدای پایتەخت دوکانەیلیان بەسیان، لەناویان بازاڕەیل شۆرجە و جادەی رەشید و روبەیعی و سیناعە، هەمیش کەڕادە و جەمیلە، وەگەرد ناوچەیلیگ ترەک کە ناوەند بازاڕکردن سەرەکیین لە شارەگە، لە وەختیگ بڕیگ لە خاوەن دوکانەیل خوەینشاندان ناڕەزایەتی لە ناوچەی شۆرجە رێکخستن.

لە ئیوارەی دویەکە شەممەو، بازرگانەیل و خاوەن دوکانەیل دەسکردن وە بایکۆت گشتی وە بەسانن بڕیگ لە بازاڕەیل لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە بەغدای پایتەخت، لە ناڕەزایەتی لەبان بڕیار بەرزکردن باج گومرک، کە وتن باریان سەنگینەو کرد و کاریگەری نەرێنی لەبان جویلەی فرووشتن و سەنین دیرێد.

شمارەیگ لە بازرگانەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو باج نووە نرخ چشتەیل بەرزەو کرد، و توانای سەنین مەردم کەمەو کرد، کە بیە مدوو وسیان بازاڕەیل و زەرەد گەورەیگ وە خاوەن کاروبارەیل، دووپاتیش کردن کە ئی بایکۆتە ئەرا زوورهاوردن وەبان لایەنەیل پەیوەندیدار هات، تا جاریگ ترەک بنووڕن وەو بڕیارە، و میکانیزمەیل دادپەروەرانە بنەن رەوشەیل ئابووری بخەێدە وەرچەو، وەگەرد وەردەوامی بایکۆت تا داواکاریەیل جیوەجی کریەن و دەر گفتوگۆ واز کریەێد.

دویەکە شەممە، بازاڕەیل بازرگانی لە بەغدای پایتەخت، هاتن فرەیگ لەلایەن مەردم وەخوەیان دین، ئەرا سەنین چشتەیل وەرجە بەرزەوبوین نرخ بازاڕەیل، دویای هەڕەشەی بازرگانەیل وە بەسانن بازاڕەیل لە ناڕەزایەتی وەرانوەر بڕیار بەرزەوکردن باج گومرک.