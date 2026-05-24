بەغداد.. كوشيان ئەندامیگ لە وەرگری وە رۊداو تلیان و خوەیکوشتن کەسیگ وە شیوەیگ نادیار
شەفەق نیوز - بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان کارمەنیگ لە وەزارەت وەرگری عراقی وە رۊداو تلیان، لە وەختیگ کەسیگ وە گولە خوەیکوشتیە، لە دوو رۊداو جیاجیا لە دوو ناوچەی جیاجیا لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کارمەنەگە لە وەخت پشوو گیانی لەدەس داگە لە ئەنجام تویشهاتنس وە رۊداو تلیان وە ماشینیگ وەتونی رانیە کە خاوەنەکەی ئاگادار نەۊە لە وەخت رانین لەناو ری سەرەکی "تاجیات" باکوور بەغداد، و تەرم قوربانییەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا، وە هیزە ئەمنییەیل رانندەی ماشینەگە دەسگیر کردن و خستنەسەی زیندان ئەرا لێکۆڵینەوە.
لە رۊداویگ ترەک، سەرچەوەگە خەوەردا لە خوەیکوشتن کەسیگ وە تەقەکردن لە خوەی وە چەکیگ لە جۊر تفەنگ "کڵاشینکۆف" لەناو ماڵەگەی خوەی لەناو ناوچەی ئەمین خوەرهەڵات بەغداد، وەگورەی شارەزای بەڵگە تاوانکارییەیل و لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل، کەسە خوەیکوشەگە زیان لە بیماری دەروینی داشتگە.