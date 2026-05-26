بەغداد کەفێدە شوین سەربڕین هەڕەمەکی ئاژەڵەیل

ئەمانەت بەغداد، ئمڕوو سێشەممە، هەڵمەتیگ فراوان ئەرا چەودیاریکردن و ریگریکردن لە سەربڕین هەڕەمەکی ئەرا پەس و ئاژەڵەیل دەسوەپی کرد، وەگەرد نزیکەوبوین جەژن قوربان پیرووز.

عودەی جەندیل قسەکەر ئەمانەت بەغداد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەمانەتەگە گشت فەرمانگە شارەوانییەیل خوەی خستیەسە ئامادەباشی ئەرا دەسکردن وە هەڵمەتیگ مەیدانی کە ئامانج لەلی چەودیاریکردن شوانەیل و ریگریکردن لە سەربڕین پەس و ئاژەڵەیل لە دەیشت کوشتارگە فەرمییەیل.

دیاری کرد کە هەڵمەتەگە وەپای رینماییەیل ئەمیندار بەغداد و وەڕێوەبەر شارەوانی تێد، ئەرا چەودیاریکردن سەربڕین هەڕەمەکی و جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل وەرانوەر سەرپێچیکارەیل، وەگەرد نزیکەوبوین هاتن جەژن قوربان.

جەندیل وتیش: ریکارە یاساییەیل دەسناین وەبان ئەو پەس و ئاژەڵەیل سەرپێچیکارە لەخوەی گرێد وەگەرد فرووشتنیان لە زیایکردن ئاشکرا، وە ئامانج کەمەوکردن دووارەبوین ئی سەرپێچییەیلە.

جی باسە کە موسڵمانەیل هەزاران قوربانی لە پەس و ئاژەڵ سەربڕن لە ئیوارە و شەوەکی یەکەم رووژ جەژن قوربان، لە ناو هوشدارییەیل لە لایەنە تەندروسییەیل وە گرنگی پابەندبوین وە مەرجە تەندروسییەیل لە مەوقەی سەربڕین، ئەرا کەمەوکردن بڵاوەوبوین تەو خۊنبەربوین، دۊای توومارکردن شمارەیگ لە تویشبۊنەیل لە بڕیگ لە پارێزگایەیل عراقی.