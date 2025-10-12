بەغداد.. کەفتن زەخمداری لە ئەنجام دوو جەنگ و وەردەوەردە یەکیگیان ناوەین زاوا و خەسویرە بویە

شەفەق نيوز – بەغداد

سەرچەوەیلیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە زەخمداربوین 3 کەس لە ئەنجام دوو جەنگ و مرافە لە دوو ناوچەی جیاجیا لە بەغدای پایتەخت، یەکیگیان ناوەین زاوا و خەسویرە بویە.

کە کەسیگ تویش زەخمداری سەختیگ هات لە ئەنجام جەنگیگ وەرد کەسیگ پەیوەندی زاوا و خەسویرایەتی هاناویان لە گەرک بساتین لە ناوچەی شەعب باکوور بەغدای پایتەخت، کە یەکیگیان وە دەوانچە تەقە کردگە، وەرەو شوین نادیاریگ وایە، وەقسەی سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز.

لە رویداویگ ترەک، جەنگ و مرافەی ناوەین چەن کەسیگ لە گەڕەک قادسیە لە ناحیەی لەتیفیەی باشوور بەغداد بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مدووەیل ئەو مرافە نەزانیاس، کە رەسیەسە تەقەکردن کە بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.

وتیش: هیزیگ ئەمنی زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکرد، و ئەوەکان وەرەو شوین نادیاریگ واینە.