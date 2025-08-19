بەغداد.. کەسیگ داڵگ و باوگ خوەی كوشێد و بوو تەرمەیلیان ئاشکرای رویداوەگە کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم دوو هاوسەر لە پەنجاگان تەمەنیان کە وە گولە کوشیانە لەناو ماڵیگ لە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زانیاری رەسیە بويين بوو بەدیگ کە لەناو ماڵیگ لەناوچەی "ئەمین" خوەرهەڵات بەغدا دەرچوود، وتیش؛ هێزەیل وەرەو ماڵەگە چگنە دەرچگە ژن و پایگ تەمەنیان هاناوەین 50گان کوشیانە.
وتیش، وەپای قسەی هاوسایەیلیان کوڕەگەیان وەرجە دوو رووژ ئێ کارە کردیە دەنگ گولە لە ماڵیان هاتیە، دیاریکرد لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس و کامیرەیل ناوچەگە وەدویاچگن ئەرایان کرێد.