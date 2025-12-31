بەغداد.. دەسگیرکردن 3 تیرۆرست و رزگارکردن 4 کراکار سوری لە رمیان چایخانەیگ

شەفەق نيوز- بەغداد

وەری هەواڵگری سەربازی، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن سێ توومەتبار وە تیرۆر لە بەغدای پایتەخت راگەیان.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەش هەواڵگری و ئاسایش لە فیرقەی پیادەی شەشەم، وەگورەی زانیارییەیل هەواڵگری وە ئۆپراسیۆنەیل جویری جیاجیا، توەنستن سێ تیرۆرست لە باکوور بەغدای پایتەخت دەسگیر بکەن.

وتیش: ئەو توومەتبارەیلە یاداشت دەسگیرکردن لەبانیان دەرچگە (1/4) لە یاسای دژە تیرۆر، کە دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.

هەرلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد خەوەردا لە رزگارکردن چوار کراکار سوری لەژیر چایخانەیگ کە لەناوچەی ئەعزەمیەی باکوور بەغداد رمیاسە بانیان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن چوار کراکار سوری دویای رمیان چایخانەیگ دوو قاتی وەناو (ضفاف دجلة) رزگار بکەن، کە بینایگ کوینە بویە لە ناوچەی گرێعات لە ئەعزەمیە، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.