‏بەغداد.. دەسگیرکردن ئەفسەریگ و بیانیەیل چەک و بەڵگەنامە بی مووڵەت وەپیانبوی

‏ فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن شمارەیگ توومەتبار راگەیان کە ئەفسەر و کەسەیل بیانی هاناویان کە چەک و بەڵگەنامەی بی مووڵەت وەپیان بوی.

‏لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز هاتیە، هێزە ئەمنیەیل شمارەیگ توومەتبار وەپای مادەیل یاسایی جیاواز دەسگیرکردن، لەناویان سێ کەس دەسگیرکریان کە (29 کارت "ماستەرکارد"، 6 پاسپۆرت و بڕیگ مۆر) بی مووڵەت وەپیان بوی.

‏ وتیش؛ هێزەیل هەمیش 9 بیانی سەرپیچیکار یاسا و رێسایەیل نیشتەجیبوین و ناسنامە دەسگیرکردن، دیاریکرد دەسگیریاس وەبان چەک و کەرەستەیل بی مووڵەت، وەرد دەسگردن وەبان ماشین و ماتووڕسیل سەرپیچی یاسایەیل هاتوچو.

‏ئاشکرایکرد، رێکارەیلە وەلایەن مەفرەزە هاوبەشەیل فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل، فیرقەی یەک پۆلیس فیدراڵ، پۆلیس رەسافەی بەغدا و لیوای مەغاویر ئەنجامدریانە، وە ئامانج وەهێزکردن ئاسایش و سەقامگیری و چەسپانن یاسا لە گشت ناوچەیل پایتەخت.

