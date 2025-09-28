بەغداد.. دەسگیرکردن "ساختەکار و جادووباز" قورتارکردن دویەتیگ لە تەقەلای رفانن

شەفەق نیوز ـ بەغدا

لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە بەغدای پایتەخت چالاکیەیل ئەمنی وە خوەی دی، کە چەن کەسیگ ساختەکار و جادووباز دەسگیرکریان، وەرد قورتارکردن دویەتیگ لە تەقەلای رفانن.

فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لەماوەی 24 ساعەت وەرین، مەفرەزەیل توەنستن شمارەیگ توومەتبار دەسگیربکەن وەپای یاسا جیاوازەیل، لەناویان جادوو و نووشتەو ساختەکاری".

وتیش "دووان ترەک دەسگیرکریان کە 14 باج و پاسپۆرت بی موولەت" وەپیان بویە وتیش "دەسیش گیریا وەبان چەک و کەرەستەیل بی مولەت، وەرد دەسگردن وەبان شمارەیگ ماشین و ماتوڕسکیل سەرپیچیکار یاسای هاتوچوی".

وتیش "ئێ ئەرکەیلە لەری دانان بازگەیل وەختانەی لەناوکاو بوی لەلای کەرخ و رەسافە".

سەرچەوەیگ ئەمنیش خەوەردا "حالەەیگ رفانن دویەتیگ لە نزیک پیەڵ وەلید لەناوچەی سەیدیە توومارکریاس".

سەرچەوەگە وتیش "لەری ئاگادارکردن دەوریەیل و دانان بازگە دەسگیریا وەبان ماشینیگ دوو کەس لەناوی بوین وەرد ژنیگ و دویەتەگە بانگەشەی ئەوەگ ئەکرد وەلایەن یەکیگ لەوانە رفیاگە کە وەگەردیا بوی".

وتیش "گشتیان دەسگیرکریان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا".