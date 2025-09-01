بەغداد دەسگیرکردن کابرایگ چەک پویل ساختە وەپی بویە وەگەرد چەکداریگ کە 14 ساڵە وایە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە فەرماندەیی پۆلیس بەغدا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن چوار توومەتبار و دەسگردن وە بان چەک پویل ساختە و دەوانچە لە ناوچە جیاوازەیل پایتەخت.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، مەفرەزەی بەش بەڕەنگاربوین تاوانەیل لە باب ئەلشێخ و هەواڵگێری، سێ توومەتبار دەسگیرکرد : (ع.ع.ش)، و(ك.ج.م)، و(س.ك.ع).

دیاریکرد، تاوانبارەیل (چوار دەفتەر چەک) وەپیان بوی کە سەر وە بانک رافیدەین بوی، پێکهاتبوی لە 100 چەک ساختە وەرد بڕیگ پویل عراقی و بیانی، و ئەرا بەش بەرەنگاربوین تاوانەیل کلکریان تا رێکار یاسایی وەرانوەریان بگیرێد.

لە رویداو دویەم، هێزەیل ئەمنی هاوبەش توەنستن توومەتباریگ دەسگیربکەن کە لە ساڵ 2011ەو وایە، وەپای مادەی 406 لە یاسای سزادان، لە ناوچەی راشدیە، باکوور پایتەخت.

دیاریکرد، توومەتبار (ص.ر.ك) چەک کلاشینکۆف وەپی بویە، دەسگیریاس وەبانی و بریارە زیندان ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.